Горохов Афонасий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горохов Афонасий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1668

Сын: Горохов Сидор Афонасьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1672

Сын: Горохов Фома Афонасьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1685

Сын: Горохов Федор Афонасьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1688

Сын: Горохов Иван Афонасьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1690

Сын: Горохов Герасим Афонасьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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