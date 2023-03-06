Горохов Афонасий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1668
Сын: Горохов Сидор Афонасьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1672
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1685
Сын: Горохов Федор Афонасьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1688
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1690
Сын: Горохов Герасим Афонасьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно