Чекунов Тимофей Семенов
Место рожденияСавина, тюменская область
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Чекунов Семен Егоров
Мать: скрыто настройками приватности
Савина, тюменская область
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Савина, тюменская область
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Савина, тюменская область
Рождение ребёнка
1857
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Савина, тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно