Чекунов Тимофей Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекунов Тимофей Семенов

Место рождения

Савина, тюменская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1777 г.р.

Мать

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Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

1833 г.р.
1852 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Чекунов Семен Егоров

Мать: скрыто настройками приватности

Савина, тюменская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Чекунов Петр Тимофеев

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Савина, тюменская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Чекунов Дмитрий Тимофеев

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Савина, тюменская область
Рождение ребёнка
1857

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Савина, тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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