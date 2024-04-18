Митрошин Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМитрошин Иван Иванович

Митрошин Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1962

Отец: Митрошин Иван Егорович

Мать: Фатеева Вера Егоровна

Рождение ребёнка
18.06.1983

Сын: Митрошин Александр Иванович

Мать ребёнка: Бобок Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
25.09.1987

Дочь: Митрошина Елена Ивановна

Мать ребёнка: Бобок Ольга Владимировна

Десногорск, город Десногорск, Смоленская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.