Митрошин Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1962
Отец: Митрошин Иван Егорович
Мать: Фатеева Вера Егоровна
Рождение ребёнка
18.06.1983
Сын: Митрошин Александр Иванович
Мать ребёнка: Бобок Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
25.09.1987
Дочь: Митрошина Елена Ивановна
Мать ребёнка: Бобок Ольга Владимировна
Десногорск, город Десногорск, Смоленская область