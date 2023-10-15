Анохин Матвей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Анохина Анохина1
Водолейка, Больше-Кемарская волость, Княгининский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анохина Агафья Матвеевна
Мать ребёнка: Анохина Анохина1
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Анохина Анохина1
Смерть
Неизвестно