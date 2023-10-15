Анохин Матвей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анохин Матвей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анохин Дмитрий Матвеевич

Мать ребёнка: Анохина Анохина1

Водолейка, Больше-Кемарская волость, Княгининский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анохина Агафья Матвеевна

Мать ребёнка: Анохина Анохина1

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анохин Алексей Матвеевич

Мать ребёнка: Анохина Анохина1

Смерть
Неизвестно
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