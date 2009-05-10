Баширов Ахнаф Шакурович
Место рождения
Дата рождения29.01.1931
Дата смерти10.05.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1931
Отец: Баширов Шакур Губаевич
Мать: Баширова Минзыфа
Бракосочетание
1950
Рождение ребёнка
03.04.1959
Рождение ребёнка
03.07.1962
Мать ребёнка: Баширова Миннинур Абдулгалимовна
Рождение ребёнка
20.04.1965
Рождение ребёнка
19.03.1972
г. Кумертау, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Баширова Миннинур Абдулгалимовна
Смерть
10.05.2009
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно