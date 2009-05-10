Баширов Ахнаф Шакурович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаширов Ахнаф Шакурович

Баширов Ахнаф Шакурович

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

29.01.1931

Дата смерти

10.05.2009

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1918 г.р.

Жена

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1962 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1931

Отец: Баширов Шакур Губаевич

Мать: Баширова Минзыфа

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
1950

Жена: Баширова Миннинур Абдулгалимовна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.04.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баширова Миннинур Абдулгалимовна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.07.1962

Сын: Баширов Ахсан Ахнафович

Мать ребёнка: Баширова Миннинур Абдулгалимовна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.04.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баширова Миннинур Абдулгалимовна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.03.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баширова Миннинур Абдулгалимовна

г. Кумертау, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баширов Гафур Ахнафович

Мать ребёнка: Баширова Миннинур Абдулгалимовна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
10.05.2009
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close