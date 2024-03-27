Асфандияров Арслан Абдулович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асфандияров Арслан Абдулович

Место рождения

д.Старо-Халикеево

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Асфандияров Абдулла

Мать: Асфандиярова ?

д.Старо-Халикеево
Рождение ребёнка
1903

Сын: Асфандияров Шамат Арсланович

Мать ребёнка: Асфандиярова ?

д.Халикеево, Карагушевская волость, Стерлитамакский уезд, Уфимская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асфандиярова ?

Смерть
Неизвестно
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