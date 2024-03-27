Асфандияров Арслан Абдулович
Место рожденияд.Старо-Халикеево
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Асфандияров Абдулла
Мать: Асфандиярова ?
д.Старо-Халикеево
Рождение ребёнка
1903
Сын: Асфандияров Шамат Арсланович
Мать ребёнка: Асфандиярова ?
д.Халикеево, Карагушевская волость, Стерлитамакский уезд, Уфимская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Асфандиярова ?
Смерть
Неизвестно