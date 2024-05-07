Ксенжонок Николай Макарович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ксенжонок Николай Макарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ксенжонок Макар Варнаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Терехова Лидия Павловна

Рождение ребёнка
17.02.1957

Дочь: Сергеенкова Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Терехова Лидия Павловна

Смерть
Неизвестно

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