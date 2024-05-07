Ксенжонок Николай Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ксенжонок Макар Варнаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Терехова Лидия Павловна
Рождение ребёнка
17.02.1957
Дочь: Сергеенкова Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Терехова Лидия Павловна
Смерть
Неизвестно