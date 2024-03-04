Шинкевич Светлана Вадимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШинкевич Светлана Вадимовна

Шинкевич Светлана Вадимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шинкевич Вадим Михайлович

Мать: Шинкевич Татьяна Вячеславовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close