Аксенова Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксенова Ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1986 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.02.2012

Муж: Аксенов Владимир

Рождение ребёнка
10.09.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аксенов Владимир

Рождение ребёнка
24.02.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аксенов Владимир

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