Аксенова Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
25.02.2012
Муж: Аксенов Владимир
Рождение ребёнка
10.09.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аксенов Владимир
Рождение ребёнка
24.02.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аксенов Владимир