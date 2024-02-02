Утин Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Утин Андрей Михайлович
Мать: Утина ?
Рождение ребёнка
1931
Мать ребёнка: Утин Агафья Федоровна
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
1947
Рождение ребёнка
1948
Рождение ребёнка
1950
Рождение ребёнка
1953
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Утин Агафья Федоровна
Смерть
1962