Утин Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Утин Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1962

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

Жена

1911 г.р.

Дети

1931 г.р.
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Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Утин Андрей Михайлович

Мать: Утина ?

Рождение ребёнка
1931

Сын: Утин Николай Иванович

Мать ребёнка: Утин Агафья Федоровна

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Утин Агафья Федоровна

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Утин Агафья Федоровна

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Утин Агафья Федоровна

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Утин Агафья Федоровна

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Утин Агафья Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Утин Агафья Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Утин Агафья Федоровна

Смерть
1962
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