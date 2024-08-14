Кирюхина (Стогова) Евдокия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирюхина (Стогова) Евдокия Павловна

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Место рождения

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

14.02.1899

Дата смерти

07.06.1985

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1899

Отец: Стогов Павел Герасимович

Мать: Стогова Пелагея Алексеевна

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суколенов Григорий Петрович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Кирюхин Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Суколенов Григорий Петрович

Рождение ребёнка
04.09.1924

Дочь: Донюш (Кирюхина) Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Суколенов Григорий Петрович

Рождение ребёнка
04.09.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суколенов Григорий Петрович

Рождение ребёнка
15.09.1927

Дочь: Слободчукова (Кирюхина) Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Суколенов Григорий Петрович

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суколенов Григорий Петрович

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Марченко (Кирюхина) Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Суколенов Григорий Петрович

Рождение ребёнка
20.11.1933

Дочь: Тришина (Кирюхина) Дарья Григорьевна

Отец ребёнка: Суколенов Григорий Петрович

Рождение ребёнка
26.11.1933

Сын: Кирюхин Пётр Григорьевич

Отец ребёнка: Суколенов Григорий Петрович

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суколенов Григорий Петрович

Рождение ребёнка
Между 1941 и 1943

Сын: Кирюхин Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Суколенов Григорий Петрович

Смерть
07.06.1985

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