Кирюхина (Стогова) Евдокия Павловна
Место рождения
Дата рождения14.02.1899
Дата смерти07.06.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1899
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1921
Сын: Кирюхин Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Суколенов Григорий Петрович
Рождение ребёнка
04.09.1924
Дочь: Донюш (Кирюхина) Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Суколенов Григорий Петрович
Рождение ребёнка
04.09.1924
Рождение ребёнка
15.09.1927
Дочь: Слободчукова (Кирюхина) Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Суколенов Григорий Петрович
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Марченко (Кирюхина) Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Суколенов Григорий Петрович
Рождение ребёнка
20.11.1933
Дочь: Тришина (Кирюхина) Дарья Григорьевна
Отец ребёнка: Суколенов Григорий Петрович
Рождение ребёнка
26.11.1933
Отец ребёнка: Суколенов Григорий Петрович
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
Между 1941 и 1943
Сын: Кирюхин Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Суколенов Григорий Петрович
Смерть
07.06.1985