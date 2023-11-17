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Сергей Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

1895

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Иван Харитонов

Мать: Марина Ивановна

Бракосочетание
1849

Жена: Агафия Нестерова

Колесники, Княжинская волость, Краснинский уезд
Рождение ребёнка
1863

Сын: Григорий Сергеевич

Мать ребёнка: Агафия Нестерова

Рождение ребёнка
1871

Сын: Антоний Сергеевич

Мать ребёнка: Агафия Нестерова

Место жительства
Неизвестно
Колесники, Княжинская волость, Краснинский уезд
Смерть
1895
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