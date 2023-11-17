Сергей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смерти1895
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Иван Харитонов
Мать: Марина Ивановна
Бракосочетание
1849
Жена: Агафия Нестерова
Рождение ребёнка
1863
Сын: Григорий Сергеевич
Мать ребёнка: Агафия Нестерова
Рождение ребёнка
1871
Сын: Антоний Сергеевич
Мать ребёнка: Агафия Нестерова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1895