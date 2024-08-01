Зикратый Семён
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Зикратый Ефрем
Мать: Зикратая Екатерина
Бракосочетание
22.01.1912
Жена: Зикратая (Роенко) Ксения
Рождение ребёнка
05.11.1912
Сын: Зикратый Михаил
Мать ребёнка: Зикратая (Роенко) Ксения
Рождение ребёнка
29.04.1924
Сын: Зикратый ?
Мать ребёнка: Зикратая (Роенко) Ксения
Смерть
Неизвестно