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Зикратый Семён

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Зикратый Ефрем

Мать: Зикратая Екатерина

Бракосочетание
22.01.1912

Жена: Зикратая (Роенко) Ксения

Рождение ребёнка
05.11.1912

Сын: Зикратый Михаил

Мать ребёнка: Зикратая (Роенко) Ксения

Рождение ребёнка
29.04.1924

Сын: Зикратый ?

Мать ребёнка: Зикратая (Роенко) Ксения

Смерть
Неизвестно

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