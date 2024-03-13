Гапеева Татьяна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гапеев Тимофей Александрович
Мать: Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай Львович
Отец ребёнка: Лёва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виктор Львович
Отец ребёнка: Лёва
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лёва
Рождение ребёнка
1963
Дочь: (Гапеева) Нина Львововна
Отец ребёнка: Лёва