Гапеева Татьяна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гапеева Татьяна Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гапеев Тимофей Александрович

Мать: Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай Львович

Отец ребёнка: Лёва

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виктор Львович

Отец ребёнка: Лёва

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лёва

Рождение ребёнка
1963

Дочь: (Гапеева) Нина Львововна

Отец ребёнка: Лёва

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