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Щербаков Василий Александрович

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Место рождения

г. Новокузнецк, Кемеровская Область

Дата рождения

10.01.1933

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1933

Отец: Щербаков Александр (Красноармеец) Савельевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.03.1958

Дочь: Полищук(Щербакова) (Щербакова) Елена Васильевна

Мать ребёнка: Щербакова(Петлина) (Петлина) Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
?.05.1969

Сын: Щербаков Александр Васильевич

Мать ребёнка: Щербакова(Петлина) (Петлина) Зоя Ивановна

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