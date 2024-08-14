Щербаков Василий Александрович
Место рожденияг. Новокузнецк, Кемеровская Область
Дата рождения10.01.1933
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1933
Отец: Щербаков Александр (Красноармеец) Савельевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.03.1958
Рождение ребёнка
?.05.1969
Сын: Щербаков Александр Васильевич
Мать ребёнка: Щербакова(Петлина) (Петлина) Зоя Ивановна