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Протасов Валерий Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1955

Дата смерти

05.10.1990

Пол

Мужской

Отец

1922 г.р.

Мать

1930 г.р.

Дети

1978 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1955

Отец: Протасов Георгий Ильич

Мать: Протасова Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Протасова Людмила Васильевна

Рождение ребёнка
07.03.1978

Дочь: Протасова Вера

Мать ребёнка: Протасова Людмила Васильевна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Смерть
05.10.1990

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