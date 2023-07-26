Протасов Валерий Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1955
Дата смерти05.10.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1955
Отец: Протасов Георгий Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Протасова Людмила Васильевна
Рождение ребёнка
07.03.1978
Дочь: Протасова Вера
Мать ребёнка: Протасова Людмила Васильевна
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Смерть
05.10.1990