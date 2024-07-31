Рогов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рогова (Мягкова) Александра

Рождение ребёнка
06.04.1932

Дочь: Темникова (Рогова) Маргарита Николаевна

Мать ребёнка: Рогова (Мягкова) Александра

Рождение ребёнка
20.?.1936

Дочь: Фельдшерова (Рогова) Валентина

Мать ребёнка: Рогова (Мягкова) Александра

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