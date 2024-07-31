Рогов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.04.1932
Дочь: Темникова (Рогова) Маргарита Николаевна
Мать ребёнка: Рогова (Мягкова) Александра
Рождение ребёнка
20.?.1936
Дочь: Фельдшерова (Рогова) Валентина
Мать ребёнка: Рогова (Мягкова) Александра