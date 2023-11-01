Трефилова Клавдия Андриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трефилова Клавдия Андриановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1918

Дата смерти

04.06.1976

Пол

Женский

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1918

Отец: Трефилов Андриан Тарасович

Мать: Трефилова Екатерина

Рождение ребёнка
29.10.1945

Дочь: Трефилова Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Никулин Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
27.10.1949

Дочь: Трефилова Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Никулин Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
15.03.1954

Дочь: Балтачева Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Никулин Алексей Алексеевич

Смерть
04.06.1976
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