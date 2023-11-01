Трефилова Клавдия Андриановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1918
Дата смерти04.06.1976
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1918
Отец: Трефилов Андриан Тарасович
Мать: Трефилова Екатерина
Рождение ребёнка
29.10.1945
Дочь: Трефилова Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Никулин Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
27.10.1949
Дочь: Трефилова Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Никулин Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
15.03.1954
Дочь: Балтачева Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Никулин Алексей Алексеевич
Смерть
04.06.1976