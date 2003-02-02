Черных Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черных Татьяна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1924

Дата смерти

02.02.2003

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черных Иван Степанович

Рождение ребёнка
07.09.1943

Дочь: Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Черных Иван Степанович

Рождение ребёнка
19.08.1945

Сын: Черных Валерий Иванович

Отец ребёнка: Черных Иван Степанович

Рождение ребёнка
17.04.1952

Сын: Черных Виктор Иванович

Отец ребёнка: Черных Иван Степанович

Рождение ребёнка
20.10.1957

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Черных Иван Степанович

Рождение ребёнка
31.10.1961

Сын: Черных Юрий Иванович

Отец ребёнка: Черных Иван Степанович

Смерть
02.02.2003

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