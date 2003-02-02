Черных Татьяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1924
Дата смерти02.02.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.09.1943
Дочь: Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Черных Иван Степанович
Рождение ребёнка
19.08.1945
Отец ребёнка: Черных Иван Степанович
Рождение ребёнка
17.04.1952
Отец ребёнка: Черных Иван Степанович
Рождение ребёнка
20.10.1957
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Черных Иван Степанович
Рождение ребёнка
31.10.1961
Сын: Черных Юрий Иванович
Отец ребёнка: Черных Иван Степанович
Смерть
02.02.2003