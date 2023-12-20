Борзов Гавриил Евстафиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борзов Гавриил Евстафиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Борзов Евстафий Лукьянов

Мать: Борзова Лукерья Ефремова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борзова Елена Иванова

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Борзов Иван Гаврилов

Мать ребёнка: Борзова Елена Иванова

Рождение ребёнка
1837

Дочь: (Борзова) Прасковья Гаврилова

Мать ребёнка: Борзова Елена Иванова

Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Борзова) Мария Гаврилова

Мать ребёнка: Борзова Елена Иванова

Смерть
Неизвестно

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