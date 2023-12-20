Борзов Гавриил Евстафиев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Борзов Евстафий Лукьянов
Мать: Борзова Лукерья Ефремова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Борзова Елена Иванова
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1833
Сын: Борзов Иван Гаврилов
Мать ребёнка: Борзова Елена Иванова
Рождение ребёнка
1837
Дочь: (Борзова) Прасковья Гаврилова
Мать ребёнка: Борзова Елена Иванова
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Борзова) Мария Гаврилова
Мать ребёнка: Борзова Елена Иванова
Смерть
Неизвестно