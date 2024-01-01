Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
https://yandex.ru/archive/catalog/160a9b12-9324-454f-b4d2-10200d1b3187/217 Смотреть оригинальный текст
Рождение ребёнка
03.01.1868 ст.
Отец ребёнка: Антипин Павел Иванович
Возможно отец Антипин Павел Иванович и мать Евдокия Ивановна надо проверять https://yandex.ru/archive/catalog/160a9b12-9324-454f-b4d2-10200d1b3187/217 Дата рождения 3.01.1868 Антипина Ивана Павловича... Показать все
Рождение ребёнка
20.02.1886
Отец ребёнка: Антипин Павел Иванович
Возможно не сын Антипина Павла Ивановича https://yandex.ru/archive/catalog/6e1beca6-89ec-49a4-b722-7ccb3fb06759/11 Возможно Антипин Павел и есть Маркович и его жена Анна Петровна
Рождение ребёнка
17.02.1895
Отец ребёнка: Антипин Павел Иванович
Возможно не является сыном Антипина Павла Ивановича https://yandex.ru/archive/catalog/2669a7f5-7492-4133-b7fd-10e173f9ec42/196 Возможно Антипин Павел и есть Маркович и его жена Анна Петровна
Смерть
Неизвестно