Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

https://yandex.ru/archive/catalog/160a9b12-9324-454f-b4d2-10200d1b3187/217 Смотреть оригинальный текст
Рождение ребёнка
03.01.1868 ст.

Сын: Антипин Иван Павлович

Отец ребёнка: Антипин Павел Иванович

Возможно отец Антипин Павел Иванович и мать Евдокия Ивановна надо проверять https://yandex.ru/archive/catalog/160a9b12-9324-454f-b4d2-10200d1b3187/217 Дата рождения 3.01.1868 Антипина Ивана Павловича... Показать все
Рождение ребёнка
20.02.1886

Сын: Антипин Гавриил Павлович

Отец ребёнка: Антипин Павел Иванович

Возможно не сын Антипина Павла Ивановича https://yandex.ru/archive/catalog/6e1beca6-89ec-49a4-b722-7ccb3fb06759/11 Возможно Антипин Павел и есть Маркович и его жена Анна Петровна
Рождение ребёнка
17.02.1895

Сын: Антипин Федор Павлович

Отец ребёнка: Антипин Павел Иванович

Возможно не является сыном Антипина Павла Ивановича https://yandex.ru/archive/catalog/2669a7f5-7492-4133-b7fd-10e173f9ec42/196 Возможно Антипин Павел и есть Маркович и его жена Анна Петровна
Смерть
Неизвестно

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