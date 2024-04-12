Финагин Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смерти01.04.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Финагин Иван Анисимович
Смерть
01.04.1942
Передельцы, Десенская волость, Подольский уезд
Дата рождения: __.__.1924 Место рождения: Московская обл., г. Боровск, ст. Балабаново Воинское звание: красноармеец Последнее место службы: 183 арзсп Дата выбытия: 01.04.1942 Причина выбытия: умер от ... Показать все