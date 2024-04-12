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Финагин Иван Иванович

Место рождения

Балабаново, Боровский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1924

Дата смерти

01.04.1942

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Финагин Иван Анисимович

Мать: не указана

Балабаново, Боровский муниципальный район, Калужская область
Смерть
01.04.1942
Передельцы, Десенская волость, Подольский уезд
Дата рождения: __.__.1924 Место рождения: Московская обл., г. Боровск, ст. Балабаново Воинское звание: красноармеец Последнее место службы: 183 арзсп Дата выбытия: 01.04.1942 Причина выбытия: умер от ... Показать все
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