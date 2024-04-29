Каплан Яков Захарович
Место рожденияг. Гомель, Гомельский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Дата рождения17.08.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
17.08.1876
Отец: Каплан Захар
Мать: Каплан Юдаша Евсеевна
г. Гомель, Гомельский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
25.03.1907
Дочь: Гринтух (Каплан) Раиса Яковлевна
Мать ребёнка: Каплан (Шумахер) Берта Эйзеровна
г. Курск, Курский уезд, Курская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Каплан (Шумахер) Берта Эйзеровна
г. Курск, Курский уезд, Курская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
г. Долгопрудный