Каплан Яков Захарович 17.08.1876 — найти родственников по фамилии на Familio
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Каплан Яков Захарович

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Место рождения

г. Гомель, Гомельский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя

Дата рождения

17.08.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1876

Отец: Каплан Захар

Мать: Каплан Юдаша Евсеевна

г. Гомель, Гомельский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
25.03.1907

Дочь: Гринтух (Каплан) Раиса Яковлевна

Мать ребёнка: Каплан (Шумахер) Берта Эйзеровна

г. Курск, Курский уезд, Курская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1908

Сын: Каплан Марк Яковлевич

Мать ребёнка: Каплан (Шумахер) Берта Эйзеровна

г. Курск, Курский уезд, Курская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
г. Долгопрудный

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