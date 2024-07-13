Евдокия Софроновна 1831 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Софроновна

Евдокия Софроновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1806 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баяндин Андрей Абрамович

Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858)
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Баяндина Гликерия Андреевна

Отец ребёнка: Баяндин Андрей Абрамович

Амосово, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область
Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858)
Рождение ребёнка
1858

Сын: Баяндин Давыд Андреевич

Отец ребёнка: Баяндин Андрей Абрамович

Амосово, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область
Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.