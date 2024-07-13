Евдокия Софроновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858)
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Баяндина Гликерия Андреевна
Отец ребёнка: Баяндин Андрей Абрамович
Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858)
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Баяндин Андрей Абрамович
Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858)
Смерть
Неизвестно