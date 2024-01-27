Рябов Сергей Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябов Сергей Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1968

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1968

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.07.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия Город Сочи
Смерть
1994
Причина смерти: Погиб
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