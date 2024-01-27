Рябов Сергей Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1968
Дата смерти1994
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1968
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.07.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия Город Сочи
Смерть
1994
Причина смерти: Погиб