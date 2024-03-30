Вольвач Акилина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вольвач Акилина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Вольвач Никифор Иосифович

Отец ребёнка: Вольвач Иосиф Минович

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Вольвач Мария Иосифовна

Отец ребёнка: Вольвач Иосиф Минович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Вольвач Юлиана Иосифовна

Отец ребёнка: Вольвач Иосиф Минович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вольвач Иосиф Минович

Смерть
Неизвестно
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