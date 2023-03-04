Коновалова (Безсолицына) Параскева Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смертиПосле 1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Суботина Матрена Иванова
Отец ребёнка: Коновалов Иван Луппович
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Семакова Мавра Иванова
Отец ребёнка: Коновалов Иван Луппович
Рождение ребёнка
1747
Сын: Коновалов Харитон Иванович
Отец ребёнка: Коновалов Иван Луппович
Рождение ребёнка
1748
Сын: Коновалов Алексей Иванович
Отец ребёнка: Коновалов Иван Луппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1764