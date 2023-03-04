Коновалова (Безсолицына) Параскева Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова (Безсолицына) Параскева Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

После 1764

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1733

Дочь: Суботина Матрена Иванова

Отец ребёнка: Коновалов Иван Луппович

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Семакова Мавра Иванова

Отец ребёнка: Коновалов Иван Луппович

Рождение ребёнка
1747

Сын: Коновалов Харитон Иванович

Отец ребёнка: Коновалов Иван Луппович

Рождение ребёнка
1748

Сын: Коновалов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Коновалов Иван Луппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Иван Луппович

Смерть
После 1764
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