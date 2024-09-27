Прасковья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смерти1805
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гавриил Афанасьевич
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Евдокия Гавриловна
Отец ребёнка: Гавриил Афанасьевич
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Домна Гавриловна
Отец ребёнка: Гавриил Афанасьевич
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Акулина Гавриловна
Отец ребёнка: Гавриил Афанасьевич
Смерть
1805