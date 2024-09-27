Прасковья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

1805

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1738 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриил Афанасьевич

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Евдокия Гавриловна

Отец ребёнка: Гавриил Афанасьевич

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Домна Гавриловна

Отец ребёнка: Гавриил Афанасьевич

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Акулина Гавриловна

Отец ребёнка: Гавриил Афанасьевич

Смерть
1805

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