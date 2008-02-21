Коровина Анастасия Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровина Анастасия Геннадьевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

21.02.2008

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.2008

Отец: Коровин Геннадий Васильевич

Мать: Коровина Ольга Андреевна

Москва, город федерального значения Москва
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