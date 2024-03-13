Мелешко Виктор Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мелешко Елена Викторовна
Мать ребёнка: Мелешко (Тимашова) Нина Естафьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мелешко Оксана Викторовна
Мать ребёнка: Мелешко (Тимашова) Нина Естафьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мелешко Андрей Викторович
Мать ребёнка: Мелешко (Тимашова) Нина Естафьевна
Бракосочетание
Неизвестно