Мелешко Виктор Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелешко Виктор Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мелешко Елена Викторовна

Мать ребёнка: Мелешко (Тимашова) Нина Естафьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мелешко Оксана Викторовна

Мать ребёнка: Мелешко (Тимашова) Нина Естафьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мелешко Андрей Викторович

Мать ребёнка: Мелешко (Тимашова) Нина Естафьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мелешко (Тимашова) Нина Естафьевна

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