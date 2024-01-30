Артёмова Анна Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артёмова Анна Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1940

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.09.1960

Дочь: Артемова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Артёмов Василий Филиппович

Гущино, Мценский район, Орловская область
Рождение ребёнка
21.05.1962

Сын: Артёмов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Артёмов Василий Филиппович

Деревня Гущино, Мценский район, Орловская область
Рождение ребёнка
16.11.1965

Сын: Артемов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Артёмов Василий Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артёмов Василий Филиппович

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