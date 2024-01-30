Артёмова Анна Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.09.1960
Дочь: Артемова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Артёмов Василий Филиппович
Гущино, Мценский район, Орловская область
Рождение ребёнка
21.05.1962
Сын: Артёмов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Артёмов Василий Филиппович
Деревня Гущино, Мценский район, Орловская область
Рождение ребёнка
16.11.1965
Сын: Артемов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Артёмов Василий Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно