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Орлов Василий Григорьев

Место рождения

Егорово, Красковская волость, Белозерский уезд

Дата рождения

20.02.1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1869 ст.

Отец: Григорий Лукьянов

Мать: Елена Ильина

Егорово, Красковская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: Орлова Клавдия Васильевна

Мать ребёнка: Орлова Мария Сосипатрова

Егорово, Красковская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
21.07.1901 ст.

Сын: Орлов Николай Васильев

Мать ребёнка: Орлова Мария Сосипатрова

Егорово, Красковская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
01.05.1904 ст.

Дочь: Орлова Александра Васильевна

Мать ребёнка: Орлова Мария Сосипатрова

Егорово, Кривошеинский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
16.10.1906 ст.

Дочь: Орлова Александра Васильевна

Мать ребёнка: Орлова Мария Сосипатрова

Егорово, Красковская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
После 1909

Дочь: Орлова Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Орлова Мария Сосипатрова

Егорово, Красковская волость, Белозерский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Мария Сосипатрова

Смерть
Неизвестно
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