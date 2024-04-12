Орлов Василий Григорьев
Место рождения
Дата рождения20.02.1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1869 ст.
Отец: Григорий Лукьянов
Мать: Елена Ильина
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: Орлова Клавдия Васильевна
Мать ребёнка: Орлова Мария Сосипатрова
Рождение ребёнка
21.07.1901 ст.
Мать ребёнка: Орлова Мария Сосипатрова
Рождение ребёнка
01.05.1904 ст.
Дочь: Орлова Александра Васильевна
Мать ребёнка: Орлова Мария Сосипатрова
Егорово, Кривошеинский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
16.10.1906 ст.
Дочь: Орлова Александра Васильевна
Мать ребёнка: Орлова Мария Сосипатрова
Рождение ребёнка
После 1909
Дочь: Орлова Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Орлова Мария Сосипатрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орлова Мария Сосипатрова
Смерть
Неизвестно