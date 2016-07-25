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Салеев Наиль Харрисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1956

Дата смерти

25.07.2016

Пол

Мужской

Отец

Мать

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1956

Отец: Салеев Харряс

Мать: Сагидэ

Рождение ребёнка
19.07.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.01.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
25.07.2016

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