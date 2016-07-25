Салеев Наиль Харрисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1956
Дата смерти25.07.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1956
Отец: Салеев Харряс
Мать: Сагидэ
Рождение ребёнка
19.07.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.01.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
25.07.2016