Егоров Виталий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1963
Дата смерти29.11.2021
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1963
Отец: Егоров Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.09.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.10.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
29.11.2021
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно