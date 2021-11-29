Егоров Виталий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоров Виталий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1963

Дата смерти

29.11.2021

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1963

Отец: Егоров Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
18.10.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
29.11.2021
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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