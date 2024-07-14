Мозовская Анна Харитоновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Мозовская Анна Харитоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1908

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мозовская Мария Николаевна

Отец ребёнка: Мозовский Николай Андреевич

Хреплё, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мозовская Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Мозовский Николай Андреевич

Хреплё, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мозовский Николай Андреевич

Рождение ребёнка
1862

Сын: Мозовский Николай Николаевич

Отец ребёнка: Мозовский Николай Андреевич

Хреплё, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Мозовский Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Мозовский Николай Андреевич

Хреплё, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Мозовский Василий Николаевич

Отец ребёнка: Мозовский Николай Андреевич

Хреплё, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Смерть
1908
Хреплё, Батецкий муниципальный район, Новгородская область

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