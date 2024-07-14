Мозовская Анна Харитоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1908
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мозовская Мария Николаевна
Отец ребёнка: Мозовский Николай Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мозовская Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Мозовский Николай Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1862
Сын: Мозовский Николай Николаевич
Отец ребёнка: Мозовский Николай Андреевич
Рождение ребёнка
1863
Сын: Мозовский Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Мозовский Николай Андреевич
Рождение ребёнка
1869
Сын: Мозовский Василий Николаевич
Отец ребёнка: Мозовский Николай Андреевич
Смерть
1908