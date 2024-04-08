Боженова Лукерья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1732
Дата смерти1768
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1751
Дочь: Анна Кузьминична
Отец ребёнка: Боженов Кузьма Малафеев
Рождение ребёнка
Около 1753
Отец ребёнка: Боженов Кузьма Малафеев
Рождение ребёнка
Около 1755
Отец ребёнка: Боженов Кузьма Малафеев
Рождение ребёнка
Около 1757
Отец ребёнка: Боженов Кузьма Малафеев
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: Ульяна Кузьминична
Отец ребёнка: Боженов Кузьма Малафеев
Рождение ребёнка
Около 1761
Отец ребёнка: Боженов Кузьма Малафеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1768