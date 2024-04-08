Боженова Лукерья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоженова Лукерья Дмитриевна

Боженова Лукерья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

1768

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1721 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1751

Дочь: Анна Кузьминична

Отец ребёнка: Боженов Кузьма Малафеев

Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Боженов Макар Кузьмин

Отец ребёнка: Боженов Кузьма Малафеев

Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Боженов Павел Кузьмин

Отец ребёнка: Боженов Кузьма Малафеев

Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Боженов Григорий Кузьмин

Отец ребёнка: Боженов Кузьма Малафеев

Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: Ульяна Кузьминична

Отец ребёнка: Боженов Кузьма Малафеев

Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Боженов Никита Кузьмин

Отец ребёнка: Боженов Кузьма Малафеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боженов Кузьма Малафеев

Смерть
1768
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close