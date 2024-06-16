Марков Максим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркова Зоя Максимовна
Мать ребёнка: Маркова Анна бабушка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркова Клава Максимовна
Мать ребёнка: Маркова Анна бабушка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марков Владимир Максимович
Мать ребёнка: Маркова Анна бабушка
Рождение ребёнка
05.08.1933
Мать ребёнка: Маркова Анна бабушка
Рождение ребёнка
25.01.1946
Мать ребёнка: Маркова Анна бабушка
Смерть
Неизвестно