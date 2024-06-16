Марков Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марков Максим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркова Зоя Максимовна

Мать ребёнка: Маркова Анна бабушка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркова Клава Максимовна

Мать ребёнка: Маркова Анна бабушка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марков Владимир Максимович

Мать ребёнка: Маркова Анна бабушка

Рождение ребёнка
05.08.1933

Сын: Марков Борис Максимович

Мать ребёнка: Маркова Анна бабушка

Рождение ребёнка
25.01.1946

Сын: Марков Юрий Максимович

Мать ребёнка: Маркова Анна бабушка

Смерть
Неизвестно

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