Лодыгин Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лодыгин Андрей Иванович

Место рождения

с. Воскресенское Воскресенской вол. Мышцкинского уезда Ярославской губ.

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Лодыгин Иван Федосеевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1877

Сын: Лодыгин Петр Андреевич

Мать ребёнка: Лодыгина Прасковья Яковлевна

Воскресенское, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Лодыгин Александр Андреевич

Мать ребёнка: Лодыгина Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
1887

Дочь: (Лодыгина) Марья Андреевна

Мать ребёнка: Лодыгина Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Лодыгин Иван Андреевич

Мать ребёнка: Лодыгина Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
1896

Дочь: (Лодыгина) Лидия Андреевна

Мать ребёнка: Лодыгина Прасковья Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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