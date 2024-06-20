Лодыгин Андрей Иванович
Место рожденияс. Воскресенское Воскресенской вол. Мышцкинского уезда Ярославской губ.
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Лодыгин Иван Федосеевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: Лодыгина Прасковья Яковлевна
Воскресенское, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1881
Сын: Лодыгин Александр Андреевич
Мать ребёнка: Лодыгина Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: (Лодыгина) Марья Андреевна
Мать ребёнка: Лодыгина Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: Лодыгина Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: (Лодыгина) Лидия Андреевна
Мать ребёнка: Лодыгина Прасковья Яковлевна
Смерть
Неизвестно