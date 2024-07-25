Ульяна? Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна? Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

1771

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1738

Сын: Чистяков Захар Никифорович

Отец ребёнка: Чистяков Никифор Аникиевич

Рождение ребёнка
1745

Сын: Чистяков Матвей Никифорович

Отец ребёнка: Чистяков Никифор Аникиевич

Рождение ребёнка
1745

Сын: Чистяков Трофим Никифорович

Отец ребёнка: Чистяков Никифор Аникиевич

Смерть
1771

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