Ульяна? Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смерти1771
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1738
Сын: Чистяков Захар Никифорович
Отец ребёнка: Чистяков Никифор Аникиевич
Рождение ребёнка
1745
Сын: Чистяков Матвей Никифорович
Отец ребёнка: Чистяков Никифор Аникиевич
Рождение ребёнка
1745
Сын: Чистяков Трофим Никифорович
Отец ребёнка: Чистяков Никифор Аникиевич
Смерть
1771