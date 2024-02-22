Искандяров Юнир Няимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Искандяров Юнир Няимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1967

Отец: Искандяров Няим Хайдарович

Мать: Искандярова Гильджихан Искандяровна

Рождение ребёнка
25.12.1991

Дочь: Искандярова Анжела Юнировна

Мать ребёнка: Искандярова Галина Дмитриевна

Рождение ребёнка
28.10.1996

Дочь: Искандярова Лилия Юнировна

Мать ребёнка: Искандярова Галина Дмитриевна

Рождение ребёнка
16.10.2003

Сын: Искандяров Руслан Юнирович

Мать ребёнка: Искандярова Галина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Искандярова Галина Дмитриевна

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