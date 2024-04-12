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Григорий Степанов

Место рождения

Рыболовка, Заволжский район, Ивановская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1770 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1796 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Степан Тимофеев

Мать: не указана

Рыболовка, Заволжский район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Федор Григорьев

Мать ребёнка: Маремьяна

Рыболовка, Заволжский район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Матрена Григорьева

Мать ребёнка: Маремьяна

Рыболовка, Заволжский район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Ульяна Григорьева

Мать ребёнка: Маремьяна

Рыболовка, Заволжский район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маремьяна

Смерть
Неизвестно
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