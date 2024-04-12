Григорий Степанов
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Степан Тимофеев
Рождение ребёнка
1820
Сын: Федор Григорьев
Мать ребёнка: Маремьяна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Матрена Григорьева
Мать ребёнка: Маремьяна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Ульяна Григорьева
Мать ребёнка: Маремьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маремьяна
Смерть
Неизвестно