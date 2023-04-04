Уткина Пелагея Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уткина Пелагея Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Уткин Федор Васильев

Богдарня, Петушинский р-н
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уткин Федор Васильев

Работа или профессия
Неизвестно
земледелец
Место жительства
Неизвестно
Богдарня, Петушинский р-н
Смерть
Неизвестно
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