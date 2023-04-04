Уткина Пелагея Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Уткин Федор Васильев
Богдарня, Петушинский р-н
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Уткин Федор Васильев
Работа или профессия
Неизвестно
земледелец
Место жительства
Неизвестно
Богдарня, Петушинский р-н
Смерть
Неизвестно