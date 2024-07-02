Муратов Ибрагим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Замалеева (Муратова) Манзума
Мать ребёнка: Муратова ?
Рождение ребёнка
05.09.1894
Сын: Муратов Габдрахман
Мать ребёнка: Муратова ?
Смерть
Неизвестно