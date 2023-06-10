Матасов Борис Витальевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1953
Дата смерти07.01.1991
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1953
Отец: Камилатов Виталий
Рождение ребёнка
17.09.1975
Сын: Матасов Алексей Борисович
Мать ребёнка: Дубровина Зинаида Андреевна
Минское, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
11.05.1981
Сын: Матасов Александр Борисович
Мать ребёнка: Дубровина Зинаида Андреевна
Смерть
07.01.1991