Матасов Борис Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матасов Борис Витальевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1953

Дата смерти

07.01.1991

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1953

Отец: Камилатов Виталий

Мать: Матасова Галина Матвеевна

Рождение ребёнка
17.09.1975

Сын: Матасов Алексей Борисович

Мать ребёнка: Дубровина Зинаида Андреевна

Минское, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
11.05.1981

Сын: Матасов Александр Борисович

Мать ребёнка: Дубровина Зинаида Андреевна

Смерть
07.01.1991

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