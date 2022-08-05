Словягин Прокопий
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Словягин Максим Прокопьевич
Мать ребёнка: Словягина Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Словягин Петр Прокопьевич
Мать ребёнка: Словягина Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Словягина Феодосия Прокопьевна
Мать ребёнка: Словягина Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лядова (Словягина) Параскева Прокопьевна
Мать ребёнка: Словягина Акулина
Смерть
Неизвестно