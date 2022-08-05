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Словягин Прокопий

Место рождения

Красивка, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Красивка, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Словягин Максим Прокопьевич

Мать ребёнка: Словягина Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Словягин Петр Прокопьевич

Мать ребёнка: Словягина Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Словягина Феодосия Прокопьевна

Мать ребёнка: Словягина Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лядова (Словягина) Параскева Прокопьевна

Мать ребёнка: Словягина Акулина

Красивка, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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