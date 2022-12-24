Зайцева (Стрежнева) Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Стрежнева) Любовь Николаевна

Место рождения

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия

Дата рождения

14.01.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
2010 г.р.

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
05.06.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайцев Евгений Александрович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
30.09.2010

Дочь: Зайцева Елизавета Евгеньевна

Отец ребёнка: Зайцев Евгений Александрович

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия

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