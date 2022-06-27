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Клищенко Фотина Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клищ Сидор Макарович

Место жительства
Неизвестно
Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
16.06.1840

Сын: Клищ Тихон Сидорович

Отец ребёнка: Клищ Сидор Макарович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Клищ Антон Сидорович

Отец ребёнка: Клищ Сидор Макарович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Клищенко (Клищенко/Клищ) Пулхерия Сидоровна

Отец ребёнка: Клищ Сидор Макарович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Клищ Тимофей Сидорович

Отец ребёнка: Клищ Сидор Макарович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Клищ Иван Сидорович

Отец ребёнка: Клищ Сидор Макарович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Клищенко (Клищенко/Клищ) Иулиания Сидоровна

Отец ребёнка: Клищ Сидор Макарович

Гусаково, Черкаська область
Смерть
Неизвестно

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