Клищенко Фотина Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клищ Сидор Макарович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.06.1840
Сын: Клищ Тихон Сидорович
Отец ребёнка: Клищ Сидор Макарович
Рождение ребёнка
1843
Сын: Клищ Антон Сидорович
Отец ребёнка: Клищ Сидор Макарович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Клищенко (Клищенко/Клищ) Пулхерия Сидоровна
Отец ребёнка: Клищ Сидор Макарович
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Клищ Сидор Макарович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Клищ Иван Сидорович
Отец ребёнка: Клищ Сидор Макарович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Клищенко (Клищенко/Клищ) Иулиания Сидоровна
Отец ребёнка: Клищ Сидор Макарович
Смерть
Неизвестно