Щербина Иван Филиппов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩербина Иван Филиппов

Щербина Иван Филиппов

Место рождения

Белоцерковцы, Полтавська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1901

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щербина Филипп Логинов

Мать: Марьяна Иванова

Белоцерковцы, Полтавська область
Бракосочетание
До 1881

Жена: Евфросиния Петрова

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Евфросиния Петрова

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Щербина Иосиф Иванович

Мать ребёнка: Евфросиния Петрова

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Щербина Иван Иванович

Мать ребёнка: Евфросиния Петрова

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Щербина Михаил Иванович

Мать ребёнка: Евфросиния Петрова

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербина Григорий Иванович

Мать ребёнка: Евфросиния Петрова

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербина Андрей Иванович

Мать ребёнка: Евфросиния Петрова

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербина Василий Иванович

Мать ребёнка: Евфросиния Петрова

Белоцерковцы, Полтавська область
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцы, Полтавська область
Белоцерковцы, Пирятинский район, Полтавская область, Украина
Смерть
После 1901
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close