Щербина Иван Филиппов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1901
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Щербина Филипп Логинов
Мать: Марьяна Иванова
Бракосочетание
До 1881
Жена: Евфросиния Петрова
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Евфросиния Петрова
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Евфросиния Петрова
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Евфросиния Петрова
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Евфросиния Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербина Григорий Иванович
Мать ребёнка: Евфросиния Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Евфросиния Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Евфросиния Петрова
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцы, Пирятинский район, Полтавская область, Украина
Смерть
После 1901