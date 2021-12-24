Степанова Александра
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.08.1930
Дочь: Степанова Таисия Васильевна
Отец ребёнка: Степанов Василий Павлович
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Степанова (Середнева) Тамара Васильевна
Отец ребёнка: Степанов Василий Павлович