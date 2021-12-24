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Степанова Александра

Место рождения

Зевалово, Ступино, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Зевалово, Ступино, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Василий Павлович

Рождение ребёнка
07.08.1930

Дочь: Степанова Таисия Васильевна

Отец ребёнка: Степанов Василий Павлович

Зевалово, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Степанова (Середнева) Тамара Васильевна

Отец ребёнка: Степанов Василий Павлович

Зевалово, Ступино, Московская область

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