Широкова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1834
Сын: Широков Алексей Зиновьевич
Отец ребёнка: Широков Зиновий Григорьевич
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Широкова Акулина Зиновьевна
Отец ребёнка: Широков Зиновий Григорьевич
Рождение ребёнка
1839
Сын: Широков Арсений Зиновьевич
Отец ребёнка: Широков Зиновий Григорьевич
Рождение ребёнка
1846
Сын: Широков Никита Зиновьевич
Отец ребёнка: Широков Зиновий Григорьевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Широкова Мария Зиновьевна
Отец ребёнка: Широков Зиновий Григорьевич
Смерть
Неизвестно