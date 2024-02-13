Широкова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широкова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Широков Зиновий Григорьевич

Рождение ребёнка
1834

Сын: Широков Алексей Зиновьевич

Отец ребёнка: Широков Зиновий Григорьевич

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Широкова Акулина Зиновьевна

Отец ребёнка: Широков Зиновий Григорьевич

Рождение ребёнка
1839

Сын: Широков Арсений Зиновьевич

Отец ребёнка: Широков Зиновий Григорьевич

Рождение ребёнка
1846

Сын: Широков Никита Зиновьевич

Отец ребёнка: Широков Зиновий Григорьевич

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Широкова Мария Зиновьевна

Отец ребёнка: Широков Зиновий Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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